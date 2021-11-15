كالعادة مع بداية «صباحك ومطرحك».. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، وغرد قائلا: "#وانا_فى_طريقى_مع_يونس الترند الأوووول فى مصر على تويتر حالا.. صباحكم خير وسعادة يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أفضل توقيت"، "صاحب التريند الأول بلا منافس أو منازع"، "رقم واحد"، "شوف مين رقم واحد".

وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.