بسعر رخيص.. مواصفات هاتف نوكيا الجديد

جدة - نرمين السيد - وتأتى شاشة هاتف "Nokia X100" بقياس يبلغ 6.67 بوصة، وشاشة من نوع LCD، وبدقة 1080 بيكسل ، وجودة + HD ، مع مقاومة للمياه والغبار، وفقا لموقع The Verge.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتى بمستشعر بدقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل لالتقاط صور، مع كاميرا ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية لصور السيلفى بدقة 16 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى ذات سعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4470 ميللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.
ويبدأ بيع هاتف نوكيا الجديد "Nokia X100" فى 19 نوفمبر المقبل، بسعر يبلغ 252 دولار أمريكى، أى ما يزيد عن 3 آلاف جنيه مصرى.
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