صور- ملابس مناسبة للخريف والشتاء 2022

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جدة - نرمين السيد - وتحتل الملابس المنقوشة مكانة كبيرة فى موضة خريف وشتاء 2022، لدورها فى منح مرتديتها إطلالة أنيقة وجذابة.
وتعد الملابس المنقوشة من صيحات الموضة التى ظهرت فى الصيف واستمرت فى الخريف وتواصل تألقها حتى الشتاء، ويمكن ارتداءها فى مختلف الأوقات سواء عند الذهاب للجامعة أو العمل، أو فى الخروجات المسائية.
ويمكن ارتداء القميص المنقوش ذات الألوان الشتوية فى فصل الشتاء، وتنسيقه مع "بالطو" حتى يمنح مرتديه الأناقة والجاذبية مع المزيد من الشعور بالدفء.
ومن الممكن الاستعانة بتيشيرت ذى ألوان مبهجة وتنسيقه مع "جيبة أو بنطلون" وارتدءا جاكيت أو بالطو فوقه، كما يمكن ارتداء بليزر بألوان جذابة وأسفله فستان أنيق.
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