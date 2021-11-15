«اسمع منى».. داليا الخطيب تتحدث عن أشهر رحلات التجارة القديمة

جدة - نرمين السيد - وأشارت داليا الخطيب فى "اسمع منى" إلى أن التجارة من أقدم الأنشطة والتى شهدت العديد من التطورات الجديدة على مر التاريخ.

وأوضحت داليا أن التجارة قديما كانت مجرد سلعة مقابل سلعة، وتعددت مجالاتها حتى شهدت تنوعا كبيرا.

وكشفت أن التجارة من السمات المهمة لدى المصرى القديم، وتوصل لها بكل أنواعها، واستعانت داليا الخطيب بأشهر أنواع الرحلات التجارية وهى رحلة الملكة حتشبسوت لبلاد بنط، وكانت خلال السنة الثامنة من حكمها.

ولفتت أن السبب وراء رحلة الملكة حتشبسوت هو الإله آمون، وذهبت إلى هناك حتى تحضر البخور والأصباغ التى يستخدمونها فى العبادة، واستغرقت الرحلة وقتا طويلا وتعد من أطول الرحلات وقتها.

وأحضرت حتشبسوت معها 5 سفن ضخمة محملة بالذهب والبخور والعطور والأبنوس والعاج والجلود والأخشاب والحيوانات والأشجار، وكشفت جدران معبد حتشبسوت تفاصيل تلك الرحلة.

وقالت إن وسائل النقل كانت تقليدية وقتها ولكنها تطورت حاليا لأعلى مستوى، مضيفة أن مصر تشهد تطورا وتغيرا كبيرا كل يوم عما سبقه.