أزمة نقص الشرائح الإلكترونية تجبر الشركات على استخدام نماذج أقل تقنية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم الاثنين، أن المسؤولين التنفيذيين لعدد من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات التى تعانى من نقص يجدون حلولاً بديلة لإعادة تصميم المنتجات وشحن وحدات غير مكتملة والتركيز على النماذج القديمة ذات التقنية الأقل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد سنوات من إضافة ميزات رقمية مثل الشاشات والاتصال اللاسلكى، يتراجع صانعو الأجهزة والمركبات مؤقتًا، لمواصلة توفير المنتجات للتجار والمستهلكين وسط نقص فى أشباه الموصلات الذى يتوقعه مسؤولو الصناعة أن يستمر فى العام المقبل.
وتأثرت عدة قطاعات عالميا بأزمة نقص الشرائح الإلكترونية وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات.
تُستخدم الشرائِح الإلكترونية على اختلاف أنواعها فى مجالات واسعة ومتزايدة بشكل يومى مع التقدم المتسارع للتكنولوجيا، لكن يبقى أهم استخداماتها فى مجال الحوسبة، حيث مكنت هذه الشرائح الإلكترونية من تقليل استخدام آلاف الترانزستورات الموجودة فى جهاز الكمبيوتر البدائى والاستعاضة عنها ببعض الشرائح الإلكترونية التى أتاحت بدورها صناعة أجهزة الكمبيوتر الصغيرة التى نستخدمها هذه الأيام.
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