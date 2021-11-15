طريقة عمل برجر الدجاج المشوى فى منزلك

جدة - نرمين السيد - ويعشق الكثير من الأطفال برجر الدجاج، ولكن يمكن تحضيره بسهولة فى المنزل، لاستمتاع طفلك بوجبة شهية ذات مذاق خاص. ولتحضير برجر دجاج مشوى، نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة، وهى: -كيلو من صدر الدجاج المفروم. -بودرة الفلفل الأحمر الحار. -2 حبة من البيض. -نصف كوب من البقسماط. -ملح. طريقة التحضير: فى وعاء كبير تخلط كل المكونات جيدا، وتشكل بعد فى صورة دوائر بسماكة تبلغ سنتيمتر واحد. ويوضع بعدها دوائر البرجر فى صينية فرن مغلفة بورقة الزبدة ومدهونة بالقليل من الزيت، وتدخل الصينية إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

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