لعبة «Garena Free Fire» الأكثر تحميلا فى 2021

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد عمليات تثبيت لعبة "Garena Free Fire Garena" حوالى 34 مليون عملية تثبيت أى زادت بنسبة 72% عن أكتوبر 2020.
ورصد تقرير جاء فى "Sensor Tower" أن البلدان التى حصلت على أكبر عدد من عمليات تثبيت التطبيق خلال هذه الفترة هى الهند بحوالى 30% من إجمإلى التنزيلات والبرازيل بأكثر من 12%.
بينما تعد لعبة "Candy Challenge 3D من Idil Morgul" من ثانى أكثر الألعاب المثبتة بجميع أنحاء العالم، وبلغ نسبة عمليات التثبيت حوالى 19 مليون عملية تثبيت.
جدير بالذكر أن سوق ألعاب الهاتف المحمول تمكن من تحقيق 4.5 مليار عملية تنزيل عبر App Store وGoogle Play في أكتوبر 2021، كما تحتل الهند المرتبة الأولى فى تنزيل الألعاب على مستوى العالم ثم الولايات المتحدة ثم البرازيل.
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