«حالة جديدة»- نصائح إتيكيت فى يوم تقديم العريس

جدة - نرمين السيد - استضافت الإعلامية هند جاد فى حلقة اليوم من برنامج "حالة جديدة"، المذاع على الراديو 9090، خبيرة الإتيكيت، إيمان عفيفى، والتى أكدت على أهمية الانطباع الأول لأنه هو الأساس الذى يتم بناء عليه الكثير فى العلاقة.
وحذرت إيمان عفيفى من بعض الأشياء فى أول مقالبة للعائلتين "يوم التقديم"، منها القلق والتصنع، واستخدام المزيد من المكياج بل يجب اختياره بشكل مريح للعين، الإكسسوارات الكثيرة.
ونصحت عفيفى بارتداء الملابس المناسبة وفقا للتوقيت، وحذرت الشباب من ارتداء العريس للجينز أو الشورت يوم التقديم، واستبدال ذلك بالملابس "الفورمال".
وخاطبت العريس بضرورة الانتباه حول ما يتم أخذه فى أول زيارة لأنه بيحضر معه هدية للمنزل، أضافت أنه من الإتيكيت إرسال الورد إلى المنزل مسبقا وأخذ العريس معه "بونبونيرة شوكولاتة" وليس علبة أو كارتونة.
وقالت لأهل العروسة أنه بعد 10 دقائق من دخول العريس يجب تقديم المشروب بجانب مقبلات حادقة ثم سكريات، مضيفة: "مش لازم تعملولهم أكل يومها.. خلوا الأكل فى المقابلة الثانية".
ويجب على الأهل التفكير فى الطرف الآخر: "لازم تفكير الأهل يختلف واحط نفسى مكان الطرف الآخر.. هى هتبقى بنوتك والبنت اتعاملى مع حماتك على أنها مامتك".
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