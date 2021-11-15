«حالة جديدة»- هند جاد: إيه إحساسك فى يوم أول زيارة العريس لبيتك؟

جدة - نرمين السيد - ونصحت هند جاد، فى "حالة جديدة" الفتيات المقبلة على الخطوبة، بعدم الاعتماد على إحساس وتجارب الآخرين فى ذلك اليوم.

وقالت هند جاد للفتيات: "الإحساس بيبقى مختلف من فرد لأخر، ولا يجب الاعتماد على شعور وتجارب الآخرين"، حتى لا يؤثر سلبا على مشاعرهن فى تلك المناسبة المميزة لهن.

وتابعت: "دى خطوة انتى بتعشيها بكل تفاصيلها وبتعملى حدوته خاصة ليكى لوحدك فى اليوم ده.. استمتعى بيه".

"حالة جديدة" برنامج إجتماعى يستهدف المرأة وكيفية التعامل مع المشاكل أى كان نوعها التى تواجهها سواء كانت فى حياتها الخاصة أو حياتها العملية.