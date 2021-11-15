«حالة جديدة»- الأهل يلعبون دورا مهما فى إتمام أو إيقاف الزواج

جدة - نرمين السيد - ونصحت هند جاد الفتيات والشباب فى "حالة جديدة" بالدخول فى تجارب، وقالت: "جرب وعيش وحب واتحب". وتحدثت عن تعارف الأهل، والذى يلعب دورا مهما فى استكمال أو إيقاف الزواج، وقالت: "مش ضرورى أنهم يكونوا غلطانين بس كتير بتبقى مراية الحب عامية.. ولكن أوقات تانية بيتلككوا عشان يبوظوا الجوازة". وتابعت حديثها أن الانطباع الأول هو الذى يستمر، لذا على العريس أو العروسة الاهتمام بذلك، قائلة: "لو مدخلش عليكى بحاجة ساعت التقديم يبقى هو بخيل".

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