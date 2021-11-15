«حالة جديدة»- للمقبلين على الزواج.. تحذيرات ونصائح عند فرش المنزل

جدة - نرمين السيد - استضافت الإعلامية هند جاد، خلال حلقة اليوم من برنامج "حالة جديدة" المذاع على الراديو 9090، مهندسة الديكور، رحاب نبيل، للتحدث حول طريقة تصميم المنزل للعروسين المقبلين على الزواج.





وحذرت رحاب نبيل فى "حالة جديدة" المخطوبين من الاستغناء عن العمدان بالمنزل بهدف التوسيع أو نحته أو وضع مواسير الصرف بداخله إلا تحت إشراف مهندس.

واقترحت أنه يمكن الاستفادة من العمدان الموجود بالمنزل من خلال تصميم مكتبة حولها، أو إنشاء آخر وجعله مدخل لشىء فى المنزل.

ونصحت المقبلين على الزواج بالتفكير أولا "أنا عايز ستايل ايه"، مع ضرورة الالتفات والعناية بالبساطة حتى يسهل تغييرها مستقبلا، وفى حالة وجود مساحات كبيرة بمنزلك يجب معرفة التصميم أولا، حتى يتأسس بناء عليه المحارة والكهرباء والسباكة.

ويحدث الكثير من الخلافات بسبب حجرة الأطفال، وقالت: "الصح إن أوضة الأطفال بتتعمل كأوضة ضيوف لغاية أما ربنا يرزقهم بالأطفال وتعويضها بسرير أو كنبة بسرير أو كوفى كورنر".

وحذرت من السير على الموضة، موضحة: "أنها أول م بتنزل موضة جديدة بتبقى غالية وبعدها بتنتشر وبتكرهى اللى عملتيه"، وقالت مهندسة الديكور للعريس: "خليها تعمل البيت على ذوقها، وياريت الأهل يطلعوا بره الحوار ده".