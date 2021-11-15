القصة الكاملة لزوجين يسافران إلى العمرة بالموتوسكيل

جدة - نرمين السيد - وتمكن الزوجان عمر أبو داود وزوجته أسماء الجنزورى بالذهاب من طنطا إلى مكة ضمن فريق ضم 22 قائد دراجة نارية من أعضاء الاتحاد المصرى للدراجات النارية.

وخلال الرحلة أدى الزوجان مناسك العمرة وسط حفاوة واستقبال بالورود فى الأراضى السعودية.

وكان الزوج من عشاق ركوب الدراجات النارية منذ الصغر، وقبل انطلاق رالى الاتحاد العربى برعاية جامعة الدول العربية بالسعودية جاءته دعوة من قبل فريق المتحدون بالسعودية للاتحاد المصرى للدراجات النارية، ووافق على الفور للخوض فى تلك التجربة مع زوجته.

وبعدها استعد الزوجان للرحلة منذ حوالى 3 شهور، وأنهوا الإجراءات والموافقات وحصلوا على لقاح كورونا لبدء رحلتهما.

وانطلقا من مدينة طنطا من كورنيش ترعة القاصد إلى القاهرة ومنها إلى الغردقة سيرا بالموتوسيكل من خلال الطرق السريعة الجديدة حتى وصلوا إلى ميناء ضبا بالسعودية، وذلك استغرق 48 ساعة من الوقت.

وهناك تم استقبالهما بالورود فى الجانب السعودى فى مدينة ينبع وجدة، وتقابلا مع القنصل المصرى فى جدة.

وقضوا هناك 6 أيام فى الأراضى السعودية والإمارات وذهبا بعدها إلى مكة لأداء مناسك الحج، وعادوا مرة أخرى.