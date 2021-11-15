«كلام بالمصرى»- محمد على خير: مصر نجحت فى السيطرة على كورونا بشكل كبير

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى محمد على خير، إن مصر من الدول القليلة التى نجحت فى فرض سيطرتها على تفشى جائحة كورونا، وأن الأعداد المصابة القليلة فى الموجة الرابعة من الفيروس خير دليل على ذلك.





وأضاف محمد على خير، خلال حلقة اليوم من برنامج "كلام بالمصرى" المذاع على الراديو 9090، أن الحكومة قررت منع دخول الطلاب والموظفين الغير ملقحين بلقاح كورونا بداية من اليوم إلا بعد إثبات ما يفيد الحصول على التطعيم.

وتابع: "وفق الاحصاءات فهناك 35 مليون مصرى تلقوا لقاح كورونا، ونريد على نهاية العام تطعيم 40 مليون، وفى شهر يونيو من العام المقبل ريد أن نصل إلى تطعيم 70 مليون مصرى.

وأشار محمد على خير، أن الدولة المصرية وفرت التطعيم فى كل مكان حتى محطات المترو، وأن الحكومة ذهبت إلى تجمعات المواطنين، وإلى الجامعات وطلاب الثانوية العامة، ولو هناك أشخاص رفضوا اللقاح فإن الجهاز الحكومى يطالبهم على الفور كل 3 أيام بعمل تحليل pcr بأنه خالى من الفيروس".

وقال إن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أكد أن كورونا مستمرة خلال الفترة المقبلة، وأنه طالما هناك موجة رابعة سيصبح هناك موجة خامس وسادسة، وأن كورونا لن تختفى من الوجود، وأنه مع بداية يناير المقبل سيكون هناك علاج أمريكى لكورونا، لأنه سيصبح مثل الأمراض الموسمية التى سنتعايش معها.

وناشد خير، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تصغير شكل الكارت الخاص بالحصول على لقاح كورونا، إلى بطاقة تماثل بطاقة الرقم القومى.

وخلال الحلقة أوضح محمد على خير، أن الحكومة قررت أن يكون 1 ديسمبر لن يقبل أى خدمة من أى مواطن إلا أذا كان حاصلا على لقاح كورونا، مثل الشهر العقارى أو المرور أو وزارة التضامن أو المعاشات.

وأنه بداية من يوم 16 ديسمبر سيتم عمل تحليل مخدرات لأغلب الموظفين فى الدواوين الحكومية.