«كلامنا بالمصرى»: طريق الكباش دعاية مجانية لمصر بملايين الدولارات

جدة - نرمين السيد - أعرب الإعلامى محمد على خير، مقدم برنامج "كلام بالمصرى" المذاع على الراديو 9090، عن سعادته بالإنجاز الكبير الذى تحققه الدولة المصرية فى كافة المجالات، كان آخرها ملف الثقافة والآثار من خلال عدة مشروعات مثل افتتاح المتحف المصرى الكبير وطريق الكباش.





وأضاف خير، أن طريق الكباش ترويج سياحى لمحافظة الأقصر لإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، وأن إنجاز مصر لهذا الصرح الثقافى يدل أن مصر دولة كبيرة تريد أن تبهر العالم بحضارتها ولجذب السياحة ولتشغيل الشباب. وتابع قائلًا: "أن افتتاح طريق الكباش دعاية مجانية لمصر بملايين الدولارات، وخلال أيام سيكون هناك افتتاح عالمى للمتحف المصرى الكبير بحضور الدكتور العالمى مجدى يعقوب، والنجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى".

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