مناسب للشباب.. إنفينيكس تطرح هاتف «Infinix Hot 11 Play» خلال أيام

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Infinix Hot 11 Play" بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس حوالى 6.82 بوصة، بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تمتعه بمقاومته للمياه والغبار مع تصميم إيقاعى الحركة ثلاثى الأبعاد.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، ومع مستشعر أخر بدقة 8 ميجابيكسل، مع فلاش LED مزدوج وفقا لما جاء فى "موقع Gadgets 360".

ويقترن الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 6000 ميللى أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت رام.

كما يأتى هاتف إنفينيكس الجديد "Infinix Hot 11 Play" بألوان عدة وهى الأخضر والأزرق والأسود والذهبى، ولكن لم يتم الإفصاح عن سعره حتى الآن.