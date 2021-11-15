تويتر تستحوذ على تطبيق ثريدر

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق منصات التدوين المصغر عبر الإنترنت، عن استحواذها على تطبيق "ثريدر" (Threads)، الذى يسهل على مستخدميه قراءة وتجميع سلاسل الرسائل الخاصة بالمنصة الاجتماعية، ومشاركة تلك المفضلة لديهم.





وأشار موقع "تيك كرانش" التقنى إلى أن "تويتر" أطلقت الأسبوع الماضى خدمتها المدفوعة مقدما "تويتر بلو" فى الولايات المتحدة ونيوزيلندا، والتى قدمت خصائص تتعلق بتحسين تجربة المستخدمين للمنصة، وكانت من بينها خاصية "وضع القارئ" التى تعمل بشكل مشابه لتطبيق "ثريدر". وذكر الموقع أنه لم يتم الكشف عن شروط الاستحواذ، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق "ثريدر" فى غضون ثلاثين يومًا كجزء من عملية الاستحواذ.

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