صور- روسية تفوز بـ أجمل امرأة متزوجة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتمكنت الروسية كسينيا دافيدوفا فى الفوز على منافسيها من المملكة المتحدة ولاتفيا وقبرص وأوروبا والإمارات العربية المتحدة والهند وأرمينيا. وتعد كسينيا دافيدوفا هى أم لثلاثة أطفال، وحاصلة على شهادة فى العلاقات العامة، واشتهرت بنشاطاتها الاجتماعية، وفقا لقناة "سان بطرسبرج" التلفزيونية. وقامت الروسية بتنظيم مشروع خيرى لمساعدة العائلات التى لديها أطفال يعانون من بعض الصعوبات، بالإضافة إلى كونها سفيرة المشروع الفيدرالى "تكوين بيئة حضرية مريحة" لتحسين مدينة سانت بطرسبرج.

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