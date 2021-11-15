اختبار روسيا لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية يتسبب فى خلق حقل حطام بالفضاء

جدة - نرمين السيد - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن شعورها بالقلق، من أن روسيا أجرت تجربة أسلحة كبيرة مضادة للأقمار الصناعية فى نهاية الأسبوع، مما تسبب فى خلق حقل حطام خطير فى الفضاء.





جاء ذلك فى تصريحات مسئولين أمريكيين لشبكة CNN، والذين أكدوا قلق الولايات المتحدة من أن روسيا أجرت تجربة أسلحة كبيرة مضادة للأقمار الصناعية فى نهاية الأسبوع. وأكدت قيادة الفضاء الأمريكية وقوع "حدث نتج حطام" نادر وخطير لكنها لم تقدم تفاصيل ولم تذكر روسيا وقال متحدث باسم قيادة الفضاء: "إننا نعمل بنشاط لتوصيف مجال الحطام وسنواصل ضمان حصول جميع الدول التى ترتاد الفضاء على المعلومات اللازمة لمناورة الأقمار الصناعية فى حالة اصطدامها". وتابع : "نحن أيضًا فى طور العمل مع الوكالات المشتركة ، بما فى ذلك وزارة الخارجية وناسا، فيما يتعلق بهذه التقارير وسنقدم تحديثًا فى المستقبل القريب".

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