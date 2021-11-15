لمنافسة تسلا.. سيارة أوبل الكهربائية تستعد للانطلاق التجارى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها متناهية الصغر تأتى بطول 2.41 متر وعرض 1.39 متر، فى حين يبلغ وزنها 500 كيلو جرام. وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك كهربائى بقوة 5 كيلووات/8 حصان، والذى يصل إلى السرعة القصوى 45 كلم/س فى غضون 10 ثوان، وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 5.5 كيلووات ساعة، توفر مدى سير يصل إلى 75 كم. وتنافس أوبل شركة تسلا المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية، والتى يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك.

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