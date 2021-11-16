بيزوس: فى المستقبل سيولد الناس ويعيشون فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد أدلى بيزوس بتوقعاته خلال مناقشة حول سياسة الفضاء الأمريكية شارك فيها مدير وكالة "ناسا" بيل نيلسون، ومديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز.

وقال بيزوس: "فى القرون المقبلة، سيولد الناس فى الفضاء وسيكون موطنهم الأول، حيث إنهم سيعيشون فى أسطوانات عملاقة عائمة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى مليون شخص وتحتوى على أنهار وغابات وحياة برية ثم يزورون الأرض فى إجازاتهم، أو كما نزور الحدائق الآن".

وأضاف ثانى أغنى رجل فى العالم: "ستكون بعض المناطق خالية من الجاذبية للسماح للسكان بالطيران بشكل ترفيهى، وقد يحاكى البعض الآخر مدن الأرض الكبرى".

وتابع: "هذه المستعمرات الفضائية ستكون المأوى الأفضل للإنسان، حيث لا يوجد مطر ولا زلازل. وسيرغب الناس فى العيش بها".

كما لفت بيزوس إلى أن اسم شركته "Blue Origin"، يشير إلى فكرة أن الأرض هى نقطة أصل البشرية، وليس مصيرها النهائى.