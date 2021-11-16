الأحمر البوردو يتصدر ألوان موضة شتاء 2022

جدة - نرمين السيد - وأضافت المجلة المعنية بـ الموضة والجمال، أن الأحمر البوردو لون ذو طابع دافئ وفخم، موضحة أنه متناسق بشكل رائع مع خامة الجلد بشكل خاص.
ويمتاز الأحمر البوردو بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يعطى إطلالة هادئة مع الأسود أو الكريمى، كما يمكن تنسيقه فى إطار الإطلالة المونوكروم ذات اللون الأحادى.
أما من ترغب فى إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تنسيق الأحمر البوردو مع الوردى بدرجاته الهادئة والصارخة.
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