نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. خريطة الكثافات وتعليمات بشأن الشبورة

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى "أحمد يونس"، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند فيكتور إمانويل للمتجه إلى كايرو سيزمول وعند منطقة أبو قير بمنطقة كفر عبدة ومناطق جناكليس.

وكشف عن بعض الإرشات التى طرحت من قبل الإدارة العامة للمرور لقائدى المركبات لمواجهة سوء الأحوال الجوية:

السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية، عدم التوقف فى مناطق الطرق السريعة، استعمال الأضواء الغير مبهرة، تهوية الجيدة داخل السيارة، مضاعفة مسافة الآمان.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

أما قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض، ما عدا أعلى الخصوص والكنيسة والمنيب وأعلى الأوتوستراد.

وقال صابر لـ "صباحك ومطرحك" إن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

أضاف أن محاظة الجيزة تشهد زحاما عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة القادم من فيصل والهرم لمناطق الدقى، ومنزل محور صفط القادم من الدائرى إلى جامعة القاهرة وسلوك محور أحمد عرابى.

بينما ترتفع الكثافات المرورية بمحافظة القاهرة عند مطلع كوبرى المطرية القادم من المطرية والكابلات ومحور فريق العصار ومتجه إلى مصرالجديدة، ونصح بسلوك كوبرى سرايا القبة، بالإضافة إلى الزحام فى أعلى كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والزاوية إلى مدينة نصر، ويمكن سلوك شارع مصر والسودان، وبعض الشىء فى كورنيش النيل للمتجه إلى مناطق أثر النبى ويمكن استخدام مناطق الأوتوستراد.