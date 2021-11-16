«صباحك ومطرحك»- أصل أكلات المحشى والمسقعة «ليست مصرية»

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس فى "صباحك ومطرحك" إلى أصل كفتة داوود باشا، وتعود إلى الوالى العثمانى "داوود باشا" فى القرن التاسع عشر الذى كان يعشق كرات اللحم الشهية على وجبة الغداء، ويجهزها أمهر الطهاة فى بلاد الشام وتركيا، لذلك تم تسميتها على اسمه.

أما المحشى الذى يشتهر به المصريون، كشف يونس أنه أكلة تركية ظهرت أيام العثمانيين، وكان يسمى فى بداية الأمر"دولمة "أى الخضراوات المحشوة بخلطة الأرز المتبلة مع اللحم المفروم، ولكن عندما انتقل للمصريين أضافوا إليه بعض الإضافات التى ميزته وجعلته أكثر الأكلات المحببة لقلوب المصريين .

وأضاف أصل "المسقعة"، مشيرا إلى أنها يرجع أصلها لليونان وتركيا وبلاد الشام وكانت تسمى حينها "مسقع" وكان يطلق عليها فى تركيا "لحم الفقراء"، ولكن انتقلت للشرق الأوسط عن طريق التبادل التجارى بين البلاد العربية والبلاد الأخرى.