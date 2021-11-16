لمنافسة ميتا.. آبل تقترب من طرح نظارة للواقع المختط

جدة - نرمين السيد - وكشفت الوكالة أن لانظارة سيتم الإعلان عنها العام المقبل بسعر 2000 دولار، وأنها ستكون فى منافسة مباشرة مع نظارة شركة ميتا، التجريبية Project Cambria.
وكان قد نشر فى هذا الصدد، المحلل المالى مينج تشى كيو، تقريرًا يؤكد فيه أن "آبل" ستطرح خوذة رأس لتقديم تجربة الواقعين المعزز والافتراضى بحلول العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخوذة ستقدم تجربة أكثر إثارة من نظيراتها المتاحة حالياً فى الأسواق.
وتوقع مينج تشى كيو، أن تأتى خوذة "آبل" بشاشات داخلية من نوع MicroLED من تصنيع "سونى"، ومن المحتمل أن تعمل الشركة على تطويرها، لتقليل وزنها من 300 جرام إلى ما يتراوح بين 100 و200 جرام.
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