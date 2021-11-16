مع بداية «صباحك ومطرحك».. المغردون: صانع السعادة

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد يونس فى بداية الحلقة بـ "صباحك ومطرحك" عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "كل يوم فى الأسبوع هو أحلى يوم طالما هتبدأه معانا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وأعرب المغردون عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" عن سعادتهم أثناء الاستماع لحلقة "صباحك ومطرحك"، وقالوا: "ابدأ يومك مع يونس"، "صانع السعادة"، "أستاذ الراديو"، "أفضل مذيع راديو فى العالم".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.