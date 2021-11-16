«اسمع منى»- تغير المناخ.. خلل واحد بسيط يهدد الطبيعة

وأوضحت داليا الخطيب فى "اسمع منى" مفاهيم المناخ والبيئة، أن المناخ هو حالة الطقس والأرصاد الجوية ويعتبر أى شىء يحدث فى السماء والجو ويؤثر على الإنسان والكائنات الحية، أما البيئة هى كل ما حولنا، وهناك علاقة قوية بينهما.
ولفتت إلى أهمية الغابات والدور الذى تلعبه فى الحفاظ على صحة البشر والحيوانات، وفائدة الأمطار بالنسبة لها فى الحفاظ عليها ثم انعكاس الفائدة على البشر والكائنات الحية.
وكشفت الخطيب عن أضرار عدم وصول الأمطار للشجر والغابات والتى منها الإضرار بالأشجار وعدم القدرة على تصنيع الأخشاب، قائلة: "الوقت ده هيبقى الخشب أغلى من الذهب"، كما أن الحيوانات ستموت ويتحول البعض منها ليتغذى على الإنسان الذى وقتها سيعانى من نقص الأكسجين.
وقالت الخطيب: "خلل واحد بسيط فى حاجة واحدة (المطر) هيحصل مشكلة تهدد الطبيعة، وده هيخلى الناس كلها تتحد لتقليل دخان المصانع والسجائر".
وأشارت إلى أن مصر لديها اهتمام كبير حول البيئة، وتطرح العديد من المبادرات التى تحافظ عليها منها "إحلال وتجديد السيارات"، واختتمت: "مصر دائما سباقة ودايما هتلاقيها فى أول الصفوف لأنها أم الدنيا"
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