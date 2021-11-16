500 ألف دولار غرامة على أمازون لعدم إخطار العاملين بحالات كورونا

جدة - نرمين السيد - قرر المدعى العام فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تغريم شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، 500 ألف دولار امريكى لعدم إخطار العاملين بها بحالات فيروس كورونا المستجد.





وذكر موقع (ذا فيرج) التقنى أن المدعى العام أمر أمازون بدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار لإخفاء عدد حالات كورونا فى أماكن العمل فى كاليفورنيا عن الموظفين. ووافقت الشركة على دفع الغرامة وتحسين طريقة تتبعها للحالات وإخطار العمال والوكالات الصحية المحلية، ويجب على أمازون أيضًا إبلاغ عمال المستودعات فى كاليفورنيا بـ "العدد الدقيق لحالات COVID-19 الجديدة فى أماكن عملهم" عند ظهور الحالات.

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