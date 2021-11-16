جوجل توقف إطلاق هاتفها الجديد القابل للطى «Pixel Fold»

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن سبب وقف جوجل لإطلاق "Pixel Fold" خلال العام الجارى، النقص العالمى للرقائق وأشباه الموصلات وكذلك القيود اللوجستية التى تؤثر على شركات التكنولوجيا، وفقا لموقع "Android Authority".
وأوضحت التقارير أنها من المحتمل طرحه خلال العام المقبل، كما أبلغت الشركة مورديها بإلغاء جميع طلبات المواد التى تحتاجها لصناعة الهاتف القابل للطى.
ولفت الموقع إلى سببين رئيسيين وراء ذلك القرار، الأول هو أن الشركة تشعر بالقلق تجاه عدم القدرة على المنافسة بدرجة كافية، أما الثانى يرجع للنقص العالمى المستمر فى الرقائق وأشباه الموصلات الذى أدى لصعوبة الاحتفاظ بأبسط الهواتف وإكمال عمليات الإنتاج.
وأضافت التقارير أن ذلك النقص يستمر حتى النصف الثانى من العام القادم 2022، مما يؤثر سلبا على معظم شركات الهواتف الذكية.
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