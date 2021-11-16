أمازون تطرح مكبرات صوت تتتبع وجود فرد بالغرفة

جدة - نرمين السيد - وتستعين مكبرات الصوت من الجيل الرابع Amazon Echo وEcho Dots الجديدة تقنية الموجات فوق الصوتية لاكتشاف وجود شخص، وفقا لموقع "thesun" التقنى.
وتسمح تلك التقنية بتغيل أو إطفاء الأضواء، كما يمكن ضبطه بحيث يتم إيقاف تشغيل Fire TV عند مغادرة الغرفة، وسيحتاج إلى تمكين الميزة فى تطبيق Alexa.
ووفقا للموقع أشار التقرير إلى أنه تم العثور عليه ضمن Motion Detection إذا كان لديك جهاز Echo متوافق، ولا تحتوى أجهزة Echo المزودة بهذه الميزة على كاميرات، لذا ستعتمد على إصدار موجة غير مسموعة من الموجات فوق الصوتية للتحقق مما إذا كان الفرد هناك.
وتنعكس تلك الموجة الصوتية عن الأشياء القريبة وتسمح للمتكلم بالتعرف على الإنسان، وذكرت أمازون الميزة لأول مرة ويتشابه مع ميزة استشعار الحركة التى تأتى مع برنامج Echo Show.
ويمكن للجهاز الاعتماد على الكاميرات لاستكشاف خروج الفرد أو دخوله الغرفة وليس على الموجات الصوتية فقط.
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