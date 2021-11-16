شراكة بين تيك توك ومنصة العمل الحر كونترا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع التقنى، أن الشراكة الجديدة ستسمح للمستخدمين بربط ملفهم الشخصى على "كونترا" بمقاطع فيديو "تيك توك" الخاصة بهم، لعرض سيرهم الذاتية ومشاريعهم السابقة، من خلال إضافة رابط "شاهد محفظة أعمالى" (View My Portfolio) إلى المحتوى الخاص بهم.

ونقل "تيك كرانش"، عن منصة العمل الحر قولها إن الشراكة الجديدة تسهل عملية مشاركة العمل المحترف لمستخدميها وإيجاد عملاء جدد محتملين، كما أنها تسمح لمستخدميها باستبدال السير الذاتية التقليدية بأساليب أكثر جاذبية لعرض عملهم.

وأضافت الشركة، أنها تخطط لشراكة جديدة تسمح للشركات الراغبة فى توظيف شخص ما، من نشر محتوى على "تيك توك" مع رابط للتقدم إلى الوظيفة مباشرة باستخدام ملف تعريف "كونترا" الخاص بالمشاهد.