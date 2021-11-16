بريطانية تحقق حلم الطفولة وتحول سيارتها لمنزل باربى

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جدة - نرمين السيد - وكانت إلسى تمتلك عربة سفر قديمة كاردينال تعود لعام 1969، وقررت بمساعدة زوجها تحويلها لمنزل "باربى"، وذلك وفقا لما جاء فى موقع " insider".
وقامت إلسى وزوجها بترميم السيارة وتجديدها من خلال تحويلها لمنزل يشبه منزل "باربى".
وقرر الزوجان تغليف السيارة بلون قزحى الألوان وتحويل جدران "الحمام" إلى جدران الإيبوكسى وتغطيته بأرضية ملونة حتى تتوافق مع جدرانه، كما تحتوى العربة من الخارج على بار قابل للسحب ونوافذ ذات زجاج ملون، كما إن المقطورة من الخارج مطلية باللونين الوردى والأبيض، وزجاج النوافذ ملونة.
وتميزت الأدراج بسحب على هيئة زهرة وكل منها ملىء بملصقات ذات طابع خاص، مثل ليزا فرانك أو أميرة ديزنى أو باربى والسقف مغطى بألوان قوس قزح.
وكانت إلسى وزوجها يخططان لتجديد العربة بأقل من 10000 دولار، ولكن أنفقا على الحمام مبلغ 5000 دولار.
جدير بالذكر أن إلسى وزوجها يعيشان فى سان دييجو ويميلان لاستكشاف أماكن التخييم المحلية فى مقطوراتهما.
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