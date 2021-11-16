قبل طرحه.. أهم مواصفات هاتف «Galaxy A03»

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة عن استعدادها لطرح "Galaxy A03" خلال الأسابيع المقبلة، بسعر رخيص حيث يبلغ حوالى 3 آلاف جنيه مصرى.

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD، ذات قياس 6.5 بوصة، وتبلغ دقتها 720 فى 1600 بيكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وقدرته على مقاومتة للمياه والغبار.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة تأتى الرئيسية منها بمستشعر رئيسى بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، مع فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى والتى تأتى بدقة 5 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 2 جيجابايت رام، ومساحة تخزين داخلية بسعتى 32 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات.