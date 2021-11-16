تويتر تلغى التحديث التلقائى لواجهة التغريدات لمستخدمى الويب

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن المنصة قدمت التحديث الجديد للقضاء على مشكلة ضياع التغريدات أثناء قراءة المستخدمين لها بسبب التحديث التلقائى، موضحا أن المستخدمين يمكنهم الآن تحديث واجهة التغريدات من خلال الضغط على شريط عداد التغريدات الذى سيظهر أعلى الواجهة.
وأشار "ذا فيرج" إلى أنه من خلال التحديث الجديد، سيعمل إصدار الويب من "تويتر" بالطريقة نفسها التى يعمل بها التطبيق على نظامى تشغيل "آى أو إس" و"أندرويد".
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