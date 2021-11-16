دراسة تكشف قيام فيسبوك وإنستجرام بجمع بيانات عن الأطفال

جدة - نرمين السيد - كشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن أن تطبيقى "فيسبوك وإنستجرام" يراقبان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أثناء قيامهم بتصفح الإنترنت ويجمعان بيانات عنهم، على الرغم من قولهم علنا إنهم لن يفعلوا ذلك لأغراض الدعاية.





وأنشأ المسؤولون عن الدراسة، 3 حسابات مزيفة لطفل يبلغ من العمر 13 عاما وشابين يبلغان من العمر 16 عاما، وتمكن الباحثون من مشاهدة البيانات التى تم جمعها بواسطة برنامج الشركة عبر" فيسبوك وإنستجرام ومسنجر"، حيث زار المستخدمون مواقع مثل الصحف المحلية وتجار الملابس بالتجزئة. ووجد الباحثون أنه يمكن لفيسبوك جمع البيانات من الصفحات التى يفتحها الأطفال، وجمع معلومات مثل الأزرار التى ينقرون عليها، والمصطلحات التى يبحثون عنها، أو المنتجات التى يشترونها أو يضعونها فى سلة التسوق الخاصة بهم.

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