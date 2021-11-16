تحديث من تويتر يصلح مشكلة التغريدات المختفية

جدة - نرمين السيد - وكشف تطبيق "تويتر" عن شكوى تتعلق باختفاء التغريدات، وذلك بسبب تحديث التغريدات بصورة مفاجئة، وتغير الخط الزمنى.
وأعلن تويتر، أمس، عن السماح للمستخدمين باختيار الوقت الذى يرغبون فيه تحميل تغريدات جديدة على الخط الزمنى، وذلك من خلال ضغطهم على عداد التغريدات الموجود فى الجزء العلوى من الواجهة.
لكن لفت "تويتر" إلى أن حل مشكلة التغريدات المختفية يتوافر فى الوقت الحالى على نسخة الويب وليس التطبيق الذكى.
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