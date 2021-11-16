تعطل مفاجئ لـ Spotify وSnapchat

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع downdetector المتخصص فى رصد أعطال التطبيقات شكاوى من العديد من المستخدمين حول العالم من انقطاع الخدمة.
فيما كشف موقع Istheservicedown البريطانى أن العديد من المستخدمين لتطبيق Spotify يبلغون عن مشكلات تتعلق بأخطاء ومشكلات التشغيل وتسجيل الدخول، وعلى تويتر أبلغ المستخدمين عن مجموعة متنوعة من المشكلات.
ويشير مستخدمو تويتر الآخرون إلى تعطل Spotify وSnap وDiscord، لكن Discord يعمل حاليا.
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