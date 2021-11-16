تعرف على سبب توقف خدمات Snapchat وSpotify

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع التقنى، أن سبب انقطاع الخدمة هو Google Cloud، ولا تزال صفحة حالة الخدمة تظهر أن مشكلة فى الشبكة تتسبب حاليا فى حدوث مشكلات تؤدى إلى أخطاء 404 التى ظهرت على صفحات الويب المتأثرة.
ونوه الموقع إلى أن معظم الخدمات بدأت تعود تدريجيا، وإن كان بعضها يعانى من بعض الأخطاء أو أوقات تحميل طويلة.
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