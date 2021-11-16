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تعرف على سبب توقف خدمات Snapchat وSpotify

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أ ش أ 2021-11-16 21:25 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع التقنى، أن سبب انقطاع الخدمة هو Google Cloud، ولا تزال صفحة حالة الخدمة تظهر أن مشكلة فى الشبكة تتسبب حاليا فى حدوث مشكلات تؤدى إلى أخطاء 404 التى ظهرت على صفحات الويب المتأثرة.

ونوه الموقع إلى أن معظم الخدمات بدأت تعود تدريجيا، وإن كان بعضها يعانى من بعض الأخطاء أو أوقات تحميل طويلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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