مايكروسوفت تكتفى بتحديث سنوى واحد لنظام التشغيل ويندوز 10

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سى إن بى سى) الإخبارية الأمريكية أن تلك الخطوة تسهم فى خفض عدد الترقيات السنوية لمستخدميها إلى النصف.
يأتى ذلك بعد إصدار ويندوز 11 فى الشهر الماضى وهو أحدث نظام تشغيل من الشركة.
وقالت الشركة "إنها ستصدر تحديثا سنويا واحدا فقط لـ Windows 10، بدلا من إجبار المستهلكين على التحديث مرتين سنويا، ويعمل Windows 11 على جدول سنوى مماثل.
ولا يزال نظام تشغيل ويندوز هاما لأعمال الشركة حيث يسهم بحوالى 13% من الإيرادات.
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