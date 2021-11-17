فيوسونيك تطلق موديلا جديدا من شاشات الألعاب

جدة - نرمين السيد - وجهزة الشركة الأمريكية شاشة الألعاب الجديدة "Elite XG271QG"، بلوحة IPS فائقة الوضوح "SuperClear"، قياسها 27 بوصة ودقتها WQHD (2560 فى 1440 بيكسل). معدل تنشيط صورة لدى الشاشة الجديدة يبلغ 240 هرتز، وزمن الاستجابة واحد مللى ثانية من الرمادى إلى الرمادى، وذلك لتلبية متطلبات عشاق الألعاب. تتميز شاشة فيوسونيك الجديدة بعرض 16.7 مليون لون وتغطية نطاق الألوان أدوبى RGB بنسبة 99% مع نسبة تباين 1000:1. وتظهر الصورة فى الشاشة فى غاية الوضوح فضلا عن كونها غنية بالتفاصيل حتى مع تسلسلات الصورة السريعة، وذلك بفضل توافر تقنية "VESA HDR 400" وتقنية "نفيديا G-Sync". زودت الشركة شاشتها الجديدة بعدة منافذ للتوصيل إذ تتضمن منفذين من نوع "HDMI 2.0" وآخر من نوع "DisplayPort 1.4" ومحور USB. كل هذه الإمكانات إضافة إلى سماعة ستريو قدرتها 3 وات، كما يمكن ضبط شاشة الألعاب الجديدة من حيث الارتفاع والإمالة والتدوير.

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