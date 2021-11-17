نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمطلع كوبرى 15 مايو والحلمية

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى "أحمد يونس"، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند فيكتور إمانويل للمتجه إلى كايرو سيزمول وعند منطقة أبو قير بمنطقة كفر عبدة.

لفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

أما قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض، ما عدا أعلى الخصوص وأعلى بشتيل المتجه إلى محور 26 يوليو، وكذلك عند مناطق أرض اللواء، وكذلك عند طريق الواحات القادم من المريوطية إلى مناطق طريق الواحات، والكنيسة والمنيب ومناطق السلام، لوجود بعض الأعمال هناك.

وأشار صابر إلى إن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

أما الكثافة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل طبيعى عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى ويمكن سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة، وكذلك عند مطلع كوبرى 15 مايو للقادم من جامعة الدول العربية ومتجه إلى الزمالك ونصح بسلوك كوبرى الجامعة أو كوبرى الجلاء للخارج من الجيزة إلى مناطق القاهرة، مع كوبرى أكتوبر وكوبرى الساحل وكوبرى عباس.

بينما محافظة القاهرة تشهد زحاما عند أعلى كوبرى الحلمية للمتجه من المطرية إلى التجنيد، ويفضل سلوك كوبرى سرايا القبة، بالإضافة إلى الزحام عند أعلى كوبرى الحدائق للمتجه من الفنجرى ومدينة نصر، ويعد شارع مصر والسودان بديل جيد، أما كورنيش النيل يوجد به أحجام متفرقة للقادم من كوبرى الساحل ومعهد ناصر إلى مناطق التحرير، ويمكن سلوك شارع شبرا.