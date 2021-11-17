بعد تصدر أحمد يونس تويتر.. المغردون: ملك الراديو

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند، وعلق قائلا: "".#صبحاوى_علطول_مع_يونس التريند الأوووول فى مصر على تويتر حالا .. صباحكم سعادة وانشكااااااح".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وقالوا: "وكالعادة الأول دائما وابدا"، "التريند الأول يعنى أحمد يونس"، "صاحب التريند الأول بلا منافس أو منازع"، "ملك الراديو"، "رقم واحد للأبد".

وقدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.