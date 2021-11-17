النقوش الرخامية.. زينة فساتين الشتاء والخريف 2022

جدة - نرمين السيد - وذكرت المجلة أن توليفة الأسود والأبيض من أكثر ما يزين الفساتين ذات نقوش الرخام إذ يمنح المرأة مزيدًا الأناقة والفخامة، مشيرًا إلى أنه مصنوع بأطوال مختلفة منها الطويلة والمينى.
وتتميز الفساتين التى تزينها نقوش الرخام بإتاحة التنوع فى تنسيقها، حيث يمكن ارتتداؤه مع حذاء بكعب عالٍ ومقدمة مدببة أو بوت أسود يصل إلى الركبة، أو صندل أنيق.
وللحصول على إطلالة جريئة ومتفردة فى الحياة اليومية يمكن تنسيق الفستان ذى النقوش الرخامية مع بوت المقاتلين "Combat Boot".
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