فى صباحك ومطرحك.. نصائح للأهل بشأن طريقة التعامل مع أبنائهم المراهقين

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس فى "صباحك ومطرحك" إلى أن المراهق يمر بعدد من التغيرات فى الهرمونات، ويحتاج الأهل للوعى الكامل حول مشاكل وطريقة التعامل مع تلك المرحلة.

وقال يونس للوالدين بأن أبنائهم أصبحوا كبارا، لذا يجب عليهم تشجيعهم على تحمل المسؤولية، وعدم إحراجهم أمام الآخرين.

ونصح الوالدين بضرورة الحفاظ على القواعد دون كسرها، والوعى بأن تفكير الأطفال شهد تغيرا كبيرا ويجب التعامل معهم بحكمة.

وخاطب الأهل قائلا: "مش انتوا بس اللى بتربوا.. المدرسة والأصدقاء والإنترنت بيأثروا كمان عليهم"، ويجب متابعتهم من بعيد دون إحساسهم بأنهم مراقبون، ويفضل تعويدهم على الاستقلالية.

ولفت إلى ضرورة وجود حوار وحكايات متبادلة ونشاطات مشتركة تجمع بينهم، واحترام خصوصيتم أى سماع الموسيقى المفضلة وغيره.

واختتم كلامه قائلا: "الفترة دى مش مصيبة، هى مرحلة سنية هيعدوا بيها بس بيتوقف على شطارة الأب والأم فى التعامل مع المرحلة".