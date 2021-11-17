شاومى تطرح سماعة لاسلكية تتفوق على أبل وسامسونج

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جدة - نرمين السيد - وتحمل سماعة شاومى الجديدة اسم "Redmi Buds 3 Pro" والتى تتسم بتصميم خارجى مميز حيث لا تحتوى على أطراف بالإضافة إلى أن الجزء الخارجى منها يتناقص تدريجيًا عند وصوله إلى طرف الأذن.
وتتمتع السماعة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة والتى تمنع ما يصل إلى 35 ديسيبل من الضوضاء الخارجية، وفقا لما جاء فى "GSMArena".
وتتميز سماعة شاومى الجديدة بقدرتها فى سهولة التحكم بها من خلال التشغيل والإيقاف المؤقت والتخطى فى الوسائط بالإضافة إلى التبديل بين وضعى الشفافية و ANC ، كما أن العبوة بأكملها تعد مقاومة للرذاذ بسبب حصولها على معيار IPX4.
ويوجد بالجانب الأمامى من السماعة زر إقران مع مؤشر LED، ويمكن شحنها عبر أى شاحن لاسلكى Qi بسرعات تصل إلى 5 واط ، وكابل بفتحة USB-C قصير.
وتدعم سماعة Redmi Buds 3 Pro وضع الشفافية بشكل جيد حيث تستخدم نظام الميكروفونات الثلاثة للسماح بأصوات الأشخاص القريبين منك حتى لا تضطر إلى خلع سماعات الأذن لإجراء محادثات قصيرة.
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