اقرأ الوصف.. نصائح مهمة للشراء أون لاين

جدة - نرمين السيد - وأوضح المستشار عبد الراضى حجازى، نائب رئيس الاتحاد العربى للصناعات الإلكترونية، فى تصريحات تليفزيونية، أن المستهلك الإلكترونى، لابد أن يمتلك بعض المستندات التى تثبت حقه لتقديم أى شكوى حول المنتج الذى قام بشرائه الكترونيًا، مؤكدا أن هناك جهة مختصة بالشكاوى الخاصة بالمستهلك الإلكترونى.

وشدد حجازى، على ضرورة الاحتفاظ بكود البيع، الذى يتم استلامه من بريد الشحن، وطباعة المواقع الإلكترونية، والتأكد من جودة المنتج قبل استلامه، لافتا إلى أن المنتج الذى يباع على الإنترنت قد يكون غير أصليا، وفى هذه الحالة يجب تقديم شكوى من قبل المستهلك للحصول على حقه.

فى سياق متصل، نصح عدد من المتخصصين بالشراء من المحلات التجارية المرخصة والحرص على عدم الشراء إلكترونيا، إلا بعد التأكد من وجود عناوين تلك الشركات لسهولة التوصل إليهم فى حال وجود عيب بالمنتج.

كما نصحوا بالحصول على فاتورة شراء من المحلات التى تشارك فى الجمعة البيضاء والتى يجب أن تكون محلات مرخصة ولديها سجل تجارى وبطاقة ضريبية، كما حذروا من الشراء من الباعة الجائلين أو المنتجات الموجودة على الأرصفة.

من جانبه، وجه جهاز حماية المستهلك، عدة نصائح، للشراء "الأون لاين"، حيث شدد على ضرورة التأكد من العنوان الحقيقى للبائع الذى تشترى منه على الإنترنت ورقم تليفونه، واقرأ الوصف الذى يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملاحظات المكتوبة بخط صغير.

كما شدد على ضرورة معرفة حساب الشحن والتسليم فى التكلفة الإجمالية لأمر الشراء، بالإضافة إلى السداد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.

ونصح الجهاز، بالتحقق من شروط البيع، مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم، وطباعة سجلات المعاملات التى تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.

وخصص جهاز حماية المستهلك خط ساخن لرصد أى مشكلة تتصل بالمواطن، وهى 19588 أو 16280، وفى حال وقوع أى ضرر على المستهلك أو عدم حصوله على فاتورة شراء أو سلع معيبة ولم يتم استبدالها أو استرجاعها يجب التواصل مع الجهاز.