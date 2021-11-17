لتقليل الوحدة.. ابتكار هاتف جديد للكلاب

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الباحثة هيرسكيج دوجلاس، من جامعة جلاسكو، تقليل شعور الكلاب بالوحدة والاغتراب عن أصحابها الغائبين عنها، ومن خلال الهاتف يمكن الاتصال بهم، وفقا لما جاء فى وكالة "فرانس برس".

وأطلقت الباحثة اسم "دوج فون" على الهاتف الجديد، ويعمل عن طريق هز الحيوان الأليف كرة مزودة بمقياس تسارع، مما يؤدي إلى تشغيل لابتوب متصل بالجهاز لإجراء مكالمة فيديو لجهاز مالك الكلب.

وبعد إجراء دوجلاس أبحاثه على كلب لابرادور يدعى "زاك"، وقالت: "كان مهتما بما كان يراه، وأنه أظهر بعض السلوكيات نفسها التي أظهرها عندما نكون معه وجها لوجه".

وأضافت أن الجهاز يساهم فى تخفيف مشاعر الحزن والاكتئاب الناتجة عن انفصال الكلاب عن أصحابها سواء بسبب كورونا أو السفر أو غيره.