مسنة تحقق أرقاما قياسيا فى الركض

جدة - نرمين السيد - ولقبت تلك السيدة التى تدعى جولى هويكنز بـ "الإعصار"، وفقا لما جاء فى سكاى نيوز. وتمكنت السيدة من الفوز بكونها أول رياضية تستكمل سباق 100 متر فى تلك الفئة العمرية، واجتازت مسافة الـ 100 متر خلال دقيقة و3 ثوان. وقالت لـ "سكاى نيوز" إنها اهتمت بالسباق لتأثيره الإيجابى على صحتها حول استمرارها لأطول فترة ممكنة فى الركض.

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