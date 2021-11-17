متخصص تعليم لـ«حال بلدنا»: صعود مصر للمركز 39 فى جودة التعليم إضافة جديدة

جدة - نرمين السيد - قال محمود عبد الرحمن، المتخصص فى شؤون التعليم، إن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة فى جودة التعليم اختار مصر فى المركز 39، هو إضافة جديدة للجهود المبذولة فى تطوير التعليم فى مصر.





وأوضح عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد خيرى ببرنامج "حال بلدنا" المذاع على الراديو 9090، اليوم الأربعاء، أن التصنيف يقوم على مقاييس نظرية وليست عملية على أرض الواقع، إذ يعتمد على رصد ما تم إنجازه فى المنظومة التعليمية من التعليم الإلكترونى والتقنيات الحديثة للتعليم، ولا يعتمد على دراسية ميدانية.

وعن أزمة منهج الصف الرابع الابتدائى، أكد محمود أن الوزارة تعمل جاهدة على حل هذه الأزمة بشكل لا يضر بالتلاميذ وبمستقبلهم.

وأشار المتخصص فى شؤون التعليم إلى أهمية إشراك العديد من متخصصين مناهج التعليم فى عملية تطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع العصر وتستوعب المتغيرات الحديثة، وذلك بالتنسيق مع مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم.