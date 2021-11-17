وأوضح عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد خيرى ببرنامج "حال بلدنا" المذاع على الراديو 9090، اليوم الأربعاء، أن التصنيف يقوم على مقاييس نظرية وليست عملية على أرض الواقع، إذ يعتمد على رصد ما تم إنجازه فى المنظومة التعليمية من التعليم الإلكترونى والتقنيات الحديثة للتعليم، ولا يعتمد على دراسية ميدانية.
وعن أزمة منهج الصف الرابع الابتدائى، أكد محمود أن الوزارة تعمل جاهدة على حل هذه الأزمة بشكل لا يضر بالتلاميذ وبمستقبلهم.
وأشار المتخصص فى شؤون التعليم إلى أهمية إشراك العديد من متخصصين مناهج التعليم فى عملية تطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع العصر وتستوعب المتغيرات الحديثة، وذلك بالتنسيق مع مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متخصص تعليم لـ«حال بلدنا»: صعود مصر للمركز 39 فى جودة التعليم إضافة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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