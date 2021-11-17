إنستجرام تطلب من مستخدميها تصوير أنفسهم للتأكد من أنهم أشخاص حقيقيون

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن منصة "إنستجرام" لمشاركة الصور والمقاطع المصورة، تطلب من بعض مستخدميها تصوير مقطع مصور لوجوههم يحتوى على أكثر من زاوية تصوير (سيلفى فيديو)، للتحقق من كونهم أشخاصا حقيقيين.





وأرجع "ذا فيرج" سبب قيام "إنستجرام" بهذا الأمر إلى معاناة المنصة مما يعرف بالحسابات الآلية (bot accounts)، والتى يمكن أن تترك رسائل غير مرغوب فيها أو تتسب فى مضايقات للمستخدمين أو تستخدم لتضخيم عدد الإعجابات أو المتابعين بشكل مصطنع. وأوضح أن حسابا تابعا لـ"إنستجرام" كتب تغريدة على "تويتر" تفيد بأن هذه المقاطع لا تستخدم تقنية التعرف على الوجه، وسيتم حذف هذه المقاطع بعد 30 يوما.

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