ونقل موقع "ذا فيرج" التقنى، عن بيان الشركة، قوله إن الشركة اتخذت قرارها نتيجة لاستمرار ارتفاع تكلفة الدفع باستخدام بطاقات ائتمان شركة "فيزا".
وأضاف البيان : "تكلفة قبول مدفوعات البطاقات لا تزال تشكل عقبة أمام الشركات التى تسعى جاهدة لتوفير أفضل الأسعار للعملاء، يجب أن تنخفض هذه التكاليف بمرور الوقت مع التطورات التكنولوجية".
وأشار "ذا فيرج" إلى أن قرار أمازون يأتى كجزء من "معركة مستمرة" حول رسوم التبادل التى يفرضها مصدرو البطاقات على كل معاملة، موضحا أنه منذ مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى، رفعت "فيزا" رسوم التبادل لتصل إلى 1.5%، فى حين أن قانون الاتحاد الأوروبى -حيث تعالج أمازون المملكة المتحدة المدفوعات- يقضى بأن يكون الحد الأقصى للرسوم 0.3%.
وأعرب متحدث باسم شركة "فيزا" عن خيبة أمل شركته بسبب قرار "أمازون"، مشيرا إلى أن هذا القرار يقيد خيارات المستهلكين فى المستقبل.
وأضاف: "عندما يكون اختيار المستهلك محدودًا، لا أحد يربح، لدينا علاقة طويلة الأمد مع أمازون، ونواصل العمل من أجل التوصل إلى حل".
وذكر الموقع التقنى أنه من غير الواضح دوافع قرار أمازون، معللا ذلك بأن "فيزا" ليست الوحيدة التى أجرت تغييرا على رسوم التبادل، إذ أجرت "ماستر كارد" زيادة مماثلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداية من 19 يناير .. أمازون لن تقبل الدفع ببطاقات Visa بالمملكة المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.