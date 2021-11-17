بداية من 19 يناير .. أمازون لن تقبل الدفع ببطاقات Visa بالمملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة الإلكترونية، أنها بدءًا من 19 يناير 2022، لن تقبل المدفوعات من بطاقات الائتمان الخاصة بشركة "فيزا" (Visa) الصادرة فى المملكة المتحدة، وسيظل العملاء قادرين على استخدام بطاقات الخصم الخاصة بالشركة الصادرة فى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان الصادرة عن "ماستر كارد" و"أميريكان إكسبريس" وغيرها.





ونقل موقع "ذا فيرج" التقنى، عن بيان الشركة، قوله إن الشركة اتخذت قرارها نتيجة لاستمرار ارتفاع تكلفة الدفع باستخدام بطاقات ائتمان شركة "فيزا".

وأضاف البيان : "تكلفة قبول مدفوعات البطاقات لا تزال تشكل عقبة أمام الشركات التى تسعى جاهدة لتوفير أفضل الأسعار للعملاء، يجب أن تنخفض هذه التكاليف بمرور الوقت مع التطورات التكنولوجية".

وأشار "ذا فيرج" إلى أن قرار أمازون يأتى كجزء من "معركة مستمرة" حول رسوم التبادل التى يفرضها مصدرو البطاقات على كل معاملة، موضحا أنه منذ مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى، رفعت "فيزا" رسوم التبادل لتصل إلى 1.5%، فى حين أن قانون الاتحاد الأوروبى -حيث تعالج أمازون المملكة المتحدة المدفوعات- يقضى بأن يكون الحد الأقصى للرسوم 0.3%.

وأعرب متحدث باسم شركة "فيزا" عن خيبة أمل شركته بسبب قرار "أمازون"، مشيرا إلى أن هذا القرار يقيد خيارات المستهلكين فى المستقبل.

وأضاف: "عندما يكون اختيار المستهلك محدودًا، لا أحد يربح، لدينا علاقة طويلة الأمد مع أمازون، ونواصل العمل من أجل التوصل إلى حل".

وذكر الموقع التقنى أنه من غير الواضح دوافع قرار أمازون، معللا ذلك بأن "فيزا" ليست الوحيدة التى أجرت تغييرا على رسوم التبادل، إذ أجرت "ماستر كارد" زيادة مماثلة.